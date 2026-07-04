Detienen a mujer por desviar dinero de graduación en Juárez

Padres de familia señalaron que existía un adeudo cercano a los 33 mil pesos, situación que puso en riesgo la realización de la graduación

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Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de que padres de familia la señalaran por presuntamente quedarse con el dinero destinado a la graduación de alumnos de la escuela primaria Federico García Lorca, ubicada en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con los denunciantes, durante varios meses realizaron aportaciones de aproximadamente cuatro mil pesos por familia para cubrir los gastos de la ceremonia y la fiesta de graduación. Sin embargo, al acercarse la fecha del evento, descubrieron que el salón donde se llevaría a cabo la celebración aún no había recibido el pago completo.

Padres de familia señalaron que existía un adeudo cercano a los 33 mil pesos, situación que puso en riesgo la realización de la graduación y generó molestia entre los asistentes.

La detención ocurrió el miércoles y fue captada en video. Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde se observa el momento en que la mujer es asegurada por elementos municipales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los delitos que podrían imputarse ni han dado a conocer mayores detalles del caso. Mientras tanto, los padres de familia exigen la devolución del dinero y que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.