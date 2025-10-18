Detienen a mujer por asesinar a su madre a pedradas en Guadalupe

Aunque recibió atención oportuna, las heridas, que presuntamente fueron hechas con piedras, le costaron la vida el 8 de octubre, fecha en que la mujer falleció

Una mujer de 52 años fue detenida en el municipio de Guadalupe, luego de que presuntamente asesinó a su madre a pedradas, durante la semana pasada, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades, una mujer de 70 años fue trasladada de emergencia por lesiones graves al hospital 4 del IMSS, luego de que fue localizada sangrando en un domicilio ubicado sobre Morones Prieto, en su cruce con Hidalgo, en la colonia Esmeralda.

Aunque recibió atención oportuna, las heridas, que presuntamente fueron hechas con piedras, le costaron la vida el 8 de octubre, fecha en que la mujer falleció.

Ante esto, la Agencia Estatal de Investigaciones giró una orden de aprehensión en contra de la hija de la mujer, Velia "N", quien fue detenida este 16 de octubre en la misma colonia Esmeralda.

La mujer enfrenta cargos por feminicidio y mientras lleva su proceso está detenida en el Centro de Reincersión Social Femenil estatal, donde está a disposición de un juez de control.