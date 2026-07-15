Detienen a mujer por asesinar a su expareja en Juárez

La víctima, Diego Díaz Hinojosa, de 31 años, fue reportado como desaparecido en Juárez por la misma mujer que le arrebató la vida

Stephanie “N”, de 33 años, y su hija Melani “N”, de 16, fueron detenidas por policía del Estado de México luego de varios meses prófugas, presuntamente por haber asesinado y mutilado a su expareja.

La víctima, Diego Díaz Hinojosa, de 31 años, fue reportado como desaparecido en Juárez por la misma mujer que le arrebató la vida, siendo visto por última vez en un domicilio ubicado en la calle Menorca 116 D, colonia Valle de Santa Isabel.

La noche del dos de febrero, tras presuntamente drogarlo, alcoholizarlo, asesinarlo y mutilarlo, Stephanie “N”, con quien llevaba una relación de seis meses y un mes de vivir juntos, en compañía de su hija, ocultaron los restos del hombre.

Desaparece Diego, porque, pues, ella nos enteramos por ella de que, pues, que lo andaba buscando, que no aparecía. Desconocemos porque no se escuchó nada, y este tuvieron una discusión y, pues, ella quería saber si algunos vecinos habíamos habido para qué rumbo le había tomado.



Fue el seis de febrero, cuatro días después que la denuncia por la desaparición de Diego fue puesta; sin embargo, según vecinos, la escena donde fue visto por última vez fue manipulada por su presunta homicida.





Me dijo mi hijo que sí me mandó un mensaje y me dice: "¿Qué crees?" y le digo: "¿Qué pasó?" y me dice: "La muchacha está quitando las cámaras, esas las quitó antes de que pusiera la denuncia en el Code, un día antes, me dijo: 'Quito las cámaras'".



“Cuando me dice ella de qué para dónde ganó Diego, yo le dije: ‘Tienes cámaras, ahí deben de salir, fíjate, asómate'. Las cámaras, no es que las cámaras las quitó Diego, entonces le digo yo: ‘¿Cómo que las quitó Diego? Las cámaras las quitaste tú', le digo, ‘porque yo te vi'”.



Fue hasta el 18 de febrero cuando el cuerpo mutilado de Diego fue hallado en un terreno baldío a solo unas cuadras de lo que fue su hogar.



Ambas presuntas homicidas fueron detenidas en el Estado de México, luego de que escaparan de Nuevo León. Agentes ministeriales de Nuevo León, en conjunto con autoridades de la Fiscalía del Estado de México, efectuaron la doble captura.

Stephanie “N” cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y desaparición de personas, siendo internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, a disposición de un juez de control y en espera de juicio oral penal.

En tanto su hija, Melanie “N”, de 16 años, también será trasladada al Consejo Tutelar para menores en término correspondiente para determinar su situación jurídica.