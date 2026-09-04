Detienen a mujer ligada a desaparición de dos hombres decapitados

Yari “N”, de 45 años, fue detenida por su presunta participación en el secuestro y desaparición de dos hombres en Santa Catarina en 2021.

La captura se realizó el 2 de septiembre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en calles de la colonia 13 de Mayo, en Guadalupe.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el 22 de junio de 2021, Mauricio, de 33 años, salió de su domicilio rumbo a una tienda de conveniencia, pero nunca regresó.

Horas después, los investigadores localizaron su cuerpo en un domicilio de la colonia 29 de Julio, en Santa Catarina. En ese mismo lugar encontraron un segundo cadáver, identificado como Arturo, de 24 años, quien también había desaparecido ese día.

La investigación señala que Arturo presuntamente había sido detenido por policías de San Pedro Garza García, entre ellos Yari “N” y otros dos hombres que ya fueron detenidos, identificados como Ángel “N” y Jorge “N”.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde las autoridades determinaron que la causa de muerte fue decapitación.

Yari “N” enfrenta cargos por desaparición forzada de personas y secuestro agravado. Actualmente permanece internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, a disposición de un juez, mientras continúa el proceso en su contra.