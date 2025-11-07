Detienen a mujer en situación de calle que agredió a peatones

Por: Marcial Pasarón 06 Noviembre 2025, 07:55

Luego de que fue reportado el hecho de que una mujer en situación de calle agredía a personas, se implementó un operativo en el centro de la ciudad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer originaria de Haití fue detenida tras ser denunciada de agredir a varias personas en el centro de la ciudad. La mujer fue reportada por comerciantes y peatones que se encontraban en la avenida Colón. Trascendió que la detenida presuntamente agredia e insultaba con frecuencia a comerciantes sobre la avenida Cristóbal Colón. Esto provocó que elementos de la Policía de Monterrey fueran concentrados en esa zona. La inculpada fue detenido alrededor de la 20 horas del miércoles en el cruce con la avenida Pino Suárez. Posteriormente fue trasladada a las instalaciones de esta corporación y puesta a disposición del Ministerio Público.