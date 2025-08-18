Detienen a mujer en Santiago por delitos contra la salud

Telma “N” fue detenida en Santiago e imputada por delitos contra la salud durante un operativo de agentes estatales en la colonia San Javier

Una mujer identificada como Telma “N” fue detenida e imputada por delitos contra la salud, luego de un operativo encabezado por agentes estatales en la colonia San Javier, en el municipio de Santiago.

El aseguramiento ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía del estado cumplimentaron una orden de cateo en una vivienda ubicada sobre la calle General Treviño.

En el lugar, Telma “N” fue sorprendida en flagrancia, en posesión de un arma de fuego corta, dosis de cocaína, así como una báscula digital, bolsas plásticas vacías, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público y posteriormente se le imputó el delito contra la salud, mientras continúan las investigaciones correspondientes.