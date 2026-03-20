Detienen a mujer considerada objetivo prioritario en Zuazua

La Fiscalía y las corporaciones de seguridad destacaron que este resultado es producto de investigaciones de inteligencia que buscan inhibir el narcomenudeo

La División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, logró la captura de una mujer catalogada como objetivo prioritario, luego de un operativo en la colonia Real de Palmas, en el municipio de Zuazua.

¿Dónde ocurrió la detención?

De acuerdo con las autoridades, la detención se efectuó en el cruce de la calle Palma Azul y avenida Real de Palmas, donde los oficiales observaron a la mujer intercambiando pequeñas bolsas con un hombre.

La conducta levantó sospechas debido a que la joven coincidía con la descripción de la persona buscada. Mientras que el hombre logró escapar, la mujer fue interceptada por los policías.

Aseguran droga y objetos durante la revisión

La detenida se identificó como Ludivina “N”, de 22 años. Durante la revisión de sus pertenencias, los agentes decomisaron 26 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, 27 bolsas con una sustancia sólida granulada similar al cristal, además de dinero en efectivo, celulares y herramientas de pesaje.

Considerada objetivo prioritario

Las autoridades señalaron que la joven es considerada objetivo prioritario debido a su presunta participación relevante en actividades de una célula delictiva que opera en la región. Por tal motivo, fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Resultado de labores de inteligencia

La Fiscalía y las corporaciones de seguridad destacaron que este resultado es producto de investigaciones de inteligencia que buscan inhibir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en los municipios del estado.