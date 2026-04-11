Detienen a mujer con réplica de arma y droga en centro comercial

La mujer fue identificada como Judith Jenifer, de 29 años, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Una mujer fue detenida tras ser señalada por presuntamente portar un arma en un centro comercial ubicado en la colonia Misión Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron el 10 de abril, sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con avenida Uranio, donde elementos policiacos acudieron a un reporte que alertaba sobre una persona armada a bordo de un vehículo en el estacionamiento del sitio.

Al llegar, los oficiales ubicaron la unidad con dos personas en su interior y procedieron a realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión, a la mujer presuntamente le fueron encontradas 11 dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como un arma réplica tipo postas, por lo que fue detenida en el lugar.

La mujer fue identificada como Judith Jenifer, de 29 años, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.

En el mismo hecho, el conductor del vehículo fue asegurado por una falta administrativa, quedando a disposición de un Juez Calificador.

El automóvil en el que se desplazaban también fue asegurado, mientras se investiga si pudiera estar relacionado con otros hechos delictivos recientes.