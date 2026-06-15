Detienen a mujer con equipo bélico en Cadereyta

Elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron cargadores abastecidos para arma larga, presuntas drogas y dinero en efectivo.

Una mujer fue detenida en Cadereyta al ser sorprendida trasladando equipo bélico.

Identificada como Angélica “N” de 31 años de edad, llevaba consigo cuatro cargadores de arma larga abastecidos.

Además tenía 22 dosis de la droga conocida como cristal, y otros 25 envoltorios con marihuana, además de dinero en efectivo.

Fueron elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes ubicaron a la sospechosa en la colonia Lomas Los Pilares tercer sector.

Circulaba en un automóvil Volkswagen Jetta con placas del Estado de Tamaulipas, y en donde las autoridades localizaron el equipo táctico.

La mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, y tanto los artefactos, las drogas, y el vehículo quedaron decomisados.