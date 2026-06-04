Detienen a mujer con drogas en área del Mesón Estrella, Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey se aproximaron a la mujer quien reaccionó de forma agresiva con los oficiales, y se procedió a su detención.

Una mujer que presuntamente se dedicaba a la venta de droga en El Mesón Estrella fue capturada por la Policía de Monterrey.

La inculpada fue identificada como Paulina, de 37 años de edad.

La mujer fue interceptada por efectivos municipales en el cruce de las calles Aramberri y Juan Méndez en la zona del Mercado Estrella.

Al ser capturada, la policía le aseguró 24 dosis de droga entre cocaína y cristal.

Se estableció que la detenida presuntamente se dedicaba a la venta de este tipo de droga en el área del Mesón Estrella en el centro de la ciudad.