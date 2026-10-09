Detienen a mujer con droga y auto relacionado con daños a negocio

La detención se registró durante la noche del martes, en calles de la colonia Pedro Lozano, en Monterrey, mientras oficiales realizaban labores de vigilancia

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a una mujer identificada como Guadalupe Isabel N., de 28 años de edad, luego de que presuntamente la observaran circulando sobre la avenida Ruiz Cortines con una bebida alcohólica en la mano.

La detención se registró durante la noche de ayer, en calles de la colonia Pedro Lozano, mientras los oficiales realizaban labores de vigilancia por el sector.

De acuerdo con las autoridades, los elementos observaron a la mujer a bordo de un automóvil Ford Fiesta color blanco. Tras realizar una revisión, presuntamente localizaron en el vehículo dos bolsas con droga, además de un cigarro con características similares a las de la marihuana.

Asimismo, las autoridades informaron que el automóvil cuenta con un reporte relacionado con daños ocasionados a la cortina metálica de un negocio, ocurrido el pasado 29 de agosto en la colonia Mitras Centro.

Durante las investigaciones, se estableció que el vehículo portaba placas que presuntamente habían sido robadas de un automóvil Nissan, estacionado en calles del mismo sector.

Tanto la droga como el auto y demás indicios fueron asegurados por las autoridades.

Guadalupe Isabel N. quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes.