Detienen a mujer con droga y arma blanca en centro de Monterrey 

Al notar la presencia policial, la mujer escondió la pipa dentro de su bolso, por lo que los oficiales realizaron una revisión

Una mujer originaria de Honduras fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le encontraran droga, armas blancas y documentos oficiales de distintas personas, en calles del Barrio Antiguo, en el centro de la ciudad.

La detención fue en el cruce de Jesús González Ortega y Juan Ignacio Ramón, donde fue capturada Gladys “N” de 31 años de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer aparentemente se encontraba fumando una sustancia en una pipa de cristal.

Al notar la presencia policial, la mujer escondió la pipa dentro de su bolso, por lo que los oficiales realizaron una revisión.

Dentro de ella, localizaron una pipa de cristal, un encendedor y nueve envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Además, aseguraron siete credenciales de elector y tres licencias de conducir pertenecientes a distintas personas, así como un picahielo y un cuchillo.

Tras el hallazgo, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya investigan las actividades a las que presuntamente se dedica la detenida.