Detienen a mujer con droga tras pelea en El Carmen

Los agentes visualizaron a dos mujeres que aparentemente sostenían una riña. Al intentar abordarlas, ambas corrieron para evitar ser detenidas.

Una mujer fue detenida por elementos de Fuerza Civil en el municipio de El Carmen, luego de protagonizar una pelea en la vía pública e intentar escapar de la autoridad.

El hecho se registró la tarde de este lunes en la colonia El Jaral, como parte de un despliegue estratégico de vigilancia para inhibir delitos.

De acuerdo con el informe, en el cruce de las calles Valle del Jaral y Papaya los agentes visualizaron a dos mujeres que aparentemente sostenían una riña. Al intentar abordarlas, ambas corrieron para evitar ser detenidas.

Los oficiales lograron interceptar a una de ellas, identificada como Lorena “N”, de 37 años de edad, a quien le aseguraron varias dosis de droga con las características de la marihuana y el cristal.

La mujer fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.