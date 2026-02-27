Detienen a mujer con droga en calles del Centro de Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey lograron la detención de una mujer a la cual se le encontraron 97 bolsitas con características de la droga tipo cristal

La Policía de Monterrey detuvo a una mujer luego de que presuntamente se le encontró en su poder 97 bolsitas tipo ziploc, que contenían sustancia sólida con las características físicas de la droga tipo cristal, en el Centro de la ciudad.

La detención de Cinthia K., de 34 años, se registró en el cruce de las calles Reforma y J.G. Leal.

Se informó que los elementos policiacos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron que la mujer caminaba en actitud sospechosa y al ver la unidad trató de correr, motivo por el cual la siguieron y le marcaron el alto, reaccionando de forma violenta por lo que se procedió a su detención.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas de la presunta.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.