Detienen a mujer con arma y posible droga en Monterrey

La detención ocurrió luego de que policías atendieran un reporte ciudadano que alertaba sobre una mujer con actitud agresiva en la calle Ramiro E. Martínez

Una mujer fue detenida por elementos de Fuerza Civil tras ser sorprendida en posesión de un arma de fuego y presunta droga, durante un operativo de vigilancia en la colonia Pablo González, en el municipio de Monterrey.

La detención ocurrió luego de que policías atendieran un reporte ciudadano que alertaba sobre una mujer con actitud agresiva en la calle Ramiro E. Martínez.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una mujer que comenzó a lanzar amenazas en contra de los elementos, por lo que procedieron a realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías aseguraron un arma corta cargada con seis cartuchos útiles, así como 48 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra.

La mujer identificada como Noelia N., de 35 años, fue detenida en el lugar y junto con el arma y los narcóticos asegurados fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que se encargará de determinar su situación legal.