Detienen a mujer con 89 dosis de presunta droga en el centro

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones

Una mujer fue detenida en calles del Centro de Monterrey, luego de que presuntamente le fueran aseguradas 89 dosis de distintas sustancias con características de droga.

La detención ocurrió a las 22:10 horas en el cruce de Aramberri y Jiménez. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer identificada como Xóchitl L., de 25 años, se encontraba en la vía pública mostrando una conducta agresiva. Además, presuntamente insultaba a peatones que transitaban por la zona.

Elementos que realizaban labores de patrullaje preventivo en el sector observaron la situación, por lo que decidieron aproximarse para verificar lo ocurrido. Tras interceptarla, procedieron a realizarle una inspección, durante la cual le encontraron diversas bolsas con sustancias.

Entre lo asegurado se contabilizaron 35 envoltorios con características similares a la cocaína en polvo, 28 dosis de una sustancia parecida al cristal y 26 más con hierba verde con características de la mariguana. Además, se le localizaron 320 pesos en efectivo y un teléfono celular.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones que determinen su situación legal.