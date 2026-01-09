Detienen a mujer acusada de homicidio y lesiones

La ahora detenida abrió fuego contra dos personas provocando la muerte inmediata de un hombre y lesiones graves a una mujer, en Cadereyta

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Deyhra “N”, de 28 años de edad, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

La detención se llevó a cabo el 7 de enero de 2026 en la vía pública, en calles del Fraccionamiento Parque Industrial Milenium, en el municipio de Apodaca, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público especializado, los hechos se remontan al 16 de febrero de 2023, cuando un hombre identificado como Ramón, de 22 años, y una mujer de 23 años, cuya identidad se mantiene protegida bajo las iniciales Y.J., se encontraban frente a un domicilio ubicado en la calle Gomero, en la colonia Valle de los Encinos, en Cadereyta Jiménez.

La investigación señala que la ahora detenida se aproximó a las víctimas y, tras identificarlas presuntamente como consumidores de narcóticos pertenecientes a un grupo rival, abrió fuego sin mediar palabra, provocando la muerte inmediata del joven, quien cayó sin vida en la vía pública, mientras que la mujer resultó con lesiones graves y fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades que acudieron al sitio ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se determinó que la causa de muerte fue por lesiones craneoencefálicas secundarias a proyectil de arma de fuego.

Tras su captura, Deyhra “N” fue internada en prisión preventiva, quedando a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien definirá su situación jurídica conforme avancen las audiencias correspondientes.