Detienen a mujer acusada de fraude con boletos de avión

Tras recibir depósitos bancarios, enviaba imágenes de supuestos boletos, pero cuando llegaba la fecha del viaje, dejaba de responder llamadas y mensajes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Diana “N”, de 38 años, señalada por presuntamente cometer fraudes mediante la venta de boletos de avión a bajo costo.

La captura se realizó en la colonia Cerradas de Anáhuac, en Escobedo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de fraude.

Según la Fiscalía de Nuevo León, la mujer ofrecía boletos de una aerolínea nacional asegurando que tenía contactos que le permitían conseguir descuentos especiales.

Tras recibir depósitos bancarios, enviaba imágenes de supuestos boletos, pero cuando llegaba la fecha del viaje, dejaba de responder llamadas y mensajes.

Las autoridades informaron que Diana “N” aparece mencionada en al menos 21 denuncias por hechos similares. Además, versiones de las víctimas señalan que el número de afectados podría superar las 300 personas, ya que presuntamente operaba incluso fuera del país.

La mujer fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil mientras continúa el proceso judicial en su contra.