Detienen a motociclistas durante rodada en el centro de Monterrey

Los uniformados detectaron a los motociclistas circulando a exceso de velocidad, realizando maniobras prohibidas y cruzando semáforos en rojo

Dos adultos y tres menores de edad fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, con apoyo de Tránsito Municipal, al participar en una rodada de motociclistas en la que presuntamente incurrieron en diversas faltas al Reglamento Homologado de Tránsito, en el primer cuadro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en distintos cruces del centro, entre ellos Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Madero y José Mariano Jiménez, donde los uniformados detectaron a los motociclistas circulando a exceso de velocidad, realizando maniobras prohibidas y cruzando semáforos en rojo, por lo que se desplegó un operativo para su detención.

Durante la intervención fueron aseguradas varias motocicletas por no portar placas, seguro, licencia o por obstruir carriles. Entre los detenidos se encuentran Óscar Eduardo "N" de 19 años, Alan Alfonso "N" de 32, así como tres menores de edad que viajaban en distintas unidades.

Los implicados fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey por faltas administrativas, mientras que las motocicletas quedaron a disposición del depósito oficial.

Las autoridades señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas, como parte de la estrategia Escudo para reforzar la seguridad vial y ciudadana.