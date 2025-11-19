Detienen a motociclista que huyó en vehículo robado en Guadalupe

El motociclista cruzó un semáforo en rojo en el cruce de las avenidas México y Acapulco. Al marcarle el alto, el conductor aceleró y comenzó a huir

Un hombre que circulaba en una motocicleta con reporte de robo fue detenido por policías municipales de Guadalupe, luego de una persecución que se extendió por varias calles de la colonia Hacienda San Miguel durante la tarde del martes.

De acuerdo con información oficial, los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron que el motociclista cruzó un semáforo en rojo en el cruce de las avenidas México y Acapulco. Al marcarle el alto, el conductor aceleró y comenzó a huir, lo que provocó que se iniciara una persecución por la zona.

Tras varios minutos de seguimiento, los policías lograron cerrarle el paso en la avenida México y la calle Amoles, en la misma colonia. En ese punto, el hombre, identificado como Mucio “N”, de 49 años, fue sometido para una revisión del vehículo.

Los elementos municipales detectaron que la motocicleta no portaba placas, además de que el número de serie se encontraba alterado y parcialmente borrado. También observaron que la unidad no tenía llave de encendido, ya que estaba operada mediante cables conectados directamente al sistema eléctrico, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de un vehículo robado.

Ante estas irregularidades, el conductor fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición por el delito de equiparable al robo de vehículo.