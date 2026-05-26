Detienen a motociclista por portar placas que no correspondían

El hecho se dio después de que los oficiales detectaron al conductor que circulaba a exceso de velocidad y además ignoró la luz roja de un semáforo.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras circular en una motocicleta con una placa que no correspondía a la unidad.

La captura de José “N” de 46 años, ocurrió en el municipio de Monterrey en el cruce de Venustiano Carranza y Colón.

De acuerdo con el reporte, los oficiales detectaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y además ignoró la luz roja de un semáforo mientras avanzaba por Venustiano Carranza hacia el norte.

Aunque el conductor aseguró que todo estaba en orden, los oficiales verificaron la placa 51SAJ4 de la motocicleta Italika FT150 color plata que conducía. Tras consultar la información con la Central de Radio del C4, se confirmó que la matrícula pertenecía en realidad a una motocicleta Kurazai color negro.

Ante esta situación, el hombre fue detenido por el presunto delito de uso y falsificación de documentos, posteriormente fue trasladado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.