Detienen a motociclista en el centro de Monterrey

Un motociclista de origen cubano terminó detenido en el Centro de Monterrey, luego de ser sorprendido circulando con una placa que pertenecía a otra unidad.
Se trata de Brukner Rafael “N”, de 35 años, quien fue interceptado por policías municipales en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Madero.
De acuerdo con el reporte, el sistema C4 alertó sobre una motocicleta Italika negra cuya matrícula no coincidía con sus características.
Revisión y puesta a disposición
Al inspeccionar la unidad, los oficiales confirmaron que la placa correspondía a una Kurazai Atom modelo 2019, por lo que procedieron a la detención del conductor.
El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación legal en las próximas horas.