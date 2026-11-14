Detienen a motociclista en el centro de Monterrey

Elementos municipales interceptaron a Brukner Rafael “N” tras detectarlo circulando con una matrícula correspondiente a otra unidad.

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Un motociclista de origen cubano terminó detenido en el Centro de Monterrey, luego de ser sorprendido circulando con una placa que pertenecía a otra unidad.

Se trata de Brukner Rafael “N”, de 35 años, quien fue interceptado por policías municipales en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Madero.

De acuerdo con el reporte, el sistema C4 alertó sobre una motocicleta Italika negra cuya matrícula no coincidía con sus características.

Revisión y puesta a disposición

Al inspeccionar la unidad, los oficiales confirmaron que la placa correspondía a una Kurazai Atom modelo 2019, por lo que procedieron a la detención del conductor.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación legal en las próximas horas.