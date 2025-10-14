Detienen a motociclista con vehículo robado en Guadalupe

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por delitos contra la salud y por equiparable al robo de vehículo

Un joven de 21 años fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser sorprendido conduciendo una motocicleta con el número de serie tallado y sin placas de circulación, además de portar una dosis de droga con características similares al cristal.

La detención ocurrió sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con la avenida Avante, en la colonia Las Huertas, cuando los agentes municipales detectaron al motociclista desplazándose a exceso de velocidad y esquivando otros vehículos, sin portar casco de seguridad.

Ante la conducta riesgosa, los policías le marcaron el alto, logrando que detuviera su marcha. Al inspeccionar la motocicleta, se percataron de que el número de serie estaba tallado, lo que levantó sospechas de que la unidad contara con reporte de robo o fuera utilizada para actividades ilícitas.

Durante la revisión corporal, los oficiales también encontraron entre sus pertenencias una dosis de una sustancia con características del cristal. El detenido fue identificado como Alejandro Yair “N”, de 21 años.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por delitos contra la salud y por equiparable al robo de vehículo, mientras las autoridades investigan la procedencia de la motocicleta.