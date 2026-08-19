Detienen a motociclista con unidad presuntamente robada

La Policía de Guadalupe aseguró una motocicleta sin placas de circulación y con el número de serie alterado en la colonia 21 de Enero.

Una motocicleta con presuntas irregularidades en sus números de identificación y que podría contar con reporte de robo fue asegurada por elementos de la Policía de Guadalupe, quienes además detuvieron al conductor en la colonia 21 de Enero.

La intervención ocurrió cuando elementos de la Policía Motorizada realizaban recorridos de vigilancia por el sector y observaron al motociclista realizar una vuelta prohibida.

Según la ficha informativa emitida, los oficiales le marcaron el alto para realizar una revisión y verificar la situación de la unidad.

Sin embargo, al inspeccionar la motocicleta, detectaron que no contaba con placas de circulación y presentaba el número de serie tallado, lo que levantó las sospechas de los uniformados.

Ante estas irregularidades, los policías procedieron al aseguramiento de la motocicleta y detuvieron al conductor, quien fue identificado como Irvin Oziel, de 20 años.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable al robo de vehículo, mientras las autoridades investigan la procedencia de la motocicleta y buscan establecer si la unidad pudiera estar relacionada con algún otro hecho delictivo.

La motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.