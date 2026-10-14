Detienen a motociclista con placa que no correspondía al vehículo

Policías detuvieron al conductor tras detectar que la matrícula correspondía presuntamente a una motocicleta Honda Carabela gris, modelo 2025.

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser detectado mediante las cámaras de vigilancia del C4 cuando circulaba en una motocicleta con una placa que presuntamente pertenecía a otra unidad.

El detenido, identificado como Édgar Yovani “N”, de 41 años, fue interceptado alrededor de las 08:50 horas en el cruce de las calles Aramberri y Pino Suárez, en el área de la Alameda Mariano Escobedo, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, personal de la Central de Radio del C4 alertó a los elementos municipales sobre la presencia de un hombre que viajaba en una motocicleta Kurazai 150, en color negro con rojo, con una matrícula que no correspondía a las características del vehículo.

La placa con terminación 80SJC8 fue detectada a través del sistema de videovigilancia, por lo que los oficiales desplegaron un recorrido de búsqueda hasta localizar la unidad en las inmediaciones de la Alameda.

Al realizar la inspección, los policías informaron al conductor que la matrícula correspondía presuntamente a una motocicleta Honda Carabela, en color gris, modelo 2025, por lo que procedieron con su detención.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

La corporación municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración para reforzar la vigilancia y contribuir a la prevención de delitos en la ciudad.