Detienen a motociclista armado en Santa Catarina

Un motociclista fue detenido tras una persecución registrada durante los primeros minutos del martes en las inmediaciones del parque industrial Microempresarios del Poniente, en el municipio de Santa Catarina, luego de que desatendiera las indicaciones de alto y fuera detectado en posesión de un arma de fuego.

De acuerdo con la información recabada, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando fue observado por oficiales que realizaban recorridos de vigilancia en la zona. Al marcarle el alto, el motociclista hizo caso omiso e intentó evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución por varias calles del sector industrial.

Durante el seguimiento, los oficiales se percataron de que el hombre portaba un arma de fuego, situación que elevó el nivel de riesgo del operativo. Finalmente, el motociclista fue interceptado y asegurado sin que se registraran detonaciones ni personas lesionadas.

El detenido fue identificado como Francisco Javier “N”, de 41 años de edad. Al momento de su revisión, el arma de fuego fue asegurada y, al no poder acreditar su portación legal, se procedió con su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

En el lugar no se reportaron personas heridas ni daños a terceros como consecuencia de la persecución. La motocicleta también fue asegurada como parte de las diligencias.