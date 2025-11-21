Detienen a miembro de banda que asaltaba comercios en Guadalupe

Esta banda había incrementado su actividad delictiva en las últimas semanas, cometiendo robos violentos en varios comercios como florerías y panaderías

La Policía de Guadalupe logró la detención de Brian Isaac, alias “El Güero”, un joven de 22 años vinculado a una banda de asaltantes que había estado operando en la zona norte del municipio.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Los Pinos y Miguel Auza, en la Colonia Cañada Blanca.

Esta banda había incrementado su actividad delictiva en las últimas semanas, cometiendo robos violentos en varios comercios como florerías, panaderías y farmacias en diversas colonias, utilizando amenazas y, en algunos casos, armas blancas.

Tras su detención, Brian “N”, fue trasladado a las instalaciones de la policía para quedar a disposición del ministerio público.