Detienen a miembro de banda que asaltaba comercios en Guadalupe

Por: Humberto Salazar

20 Noviembre 2025, 17:19

Esta banda había incrementado su actividad delictiva en las últimas semanas, cometiendo robos violentos en varios comercios como florerías y panaderías

La Policía de Guadalupe logró la detención de Brian Isaac, alias “El Güero”, un joven de 22 años vinculado a una banda de asaltantes que había estado operando en la zona norte del municipio. 

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Los Pinos y Miguel Auza, en la Colonia Cañada Blanca. 

Esta banda había incrementado su actividad delictiva en las últimas semanas, cometiendo robos violentos en varios comercios como florerías, panaderías y farmacias en diversas colonias, utilizando amenazas y, en algunos casos, armas blancas.

Tras su detención, Brian “N”, fue trasladado a las instalaciones de la policía para quedar a disposición del ministerio público. 

