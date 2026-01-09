Detienen a menores por vandalismo a camión urbano en Escobedo

Durante las diligencias iniciales, el conductor del camión señaló directamente a dos menores que se encontraban en las inmediaciones

Dos menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en actos vandálicos contra una unidad del transporte público de la ruta 232, luego de un incidente registrado en la colonia Gloria Mendiola, en el municipio de General Escobedo.

De acuerdo con la información recabada, el hecho ocurrió cuando se reportaron daños a una unidad del transporte urbano que circulaba por la zona. Al arribar al lugar, los elementos que atendían el llamado constataron que el camión presentaba la ruptura de una ventana lateral, presuntamente ocasionada tras el lanzamiento de piedras.

Durante las diligencias iniciales, el conductor del camión señaló directamente a dos menores que se encontraban en las inmediaciones como quienes habrían causado los daños momentos antes. Ante este señalamiento, los oficiales procedieron a interceptarlos para verificar su posible responsabilidad en los hechos.

Los menores fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación legal conforme a la normatividad aplicable y bajo el principio de presunción de inocencia, por el presunto delito de daños a propiedad ajena.

Finalmente, se informó que las acciones de vigilancia continuarán de manera permanente en distintos sectores del municipio, con el objetivo de prevenir actos vandálicos y brindar mayor seguridad a los usuarios del transporte público.