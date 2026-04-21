Detienen a menores con droga y motocicleta sin placa en Monterrey

Dos menores de edad fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos circulando a exceso de velocidad en una motocicleta sin placas y en posesión de presuntas sustancias ilícitas.
Los adolescentes, identificados como Yohan y Jonathan, ambos de 16 años, fueron capturados en el cruce de las calles Terán e Iturbide, en la colonia Topo Chico, alrededor de las 21:50 horas.
De acuerdo con el reporte, oficiales realizaban labores de vigilancia cuando personal del sistema de monitoreo C4 alertó sobre dos jóvenes a bordo de una motocicleta sin placa, detectados en calles de la colonia Hogares Ferrocarrileros.
Tras ubicar a los sospechosos, los policías les marcaron el alto; sin embargo, estos hicieron caso omiso e intentaron escapar, por lo que fueron interceptados metros más adelante.
Al realizarles una revisión, los uniformados encontraron entre sus pertenencias varias dosis de supuestas drogas: cinco envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína y siete más con una sustancia con características del cristal.
Por este motivo, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de la estrategia “Escudo”, implementada por el gobierno municipal para reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.
Los menores fueron trasladados a las instalaciones de la corporación policial, donde se definirá su situación legal.