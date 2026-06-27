Detienen a menor y a joven con droga y arma tras persecución

El grupo presuntamente aprovechaba reuniones o festejos privados para ingresar a los inmuebles y despojar de sus pertenencias a los asistentes

Un menor de edad y un joven fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser interceptados cuando circulaban en un automóvil presuntamente relacionado con asaltos cometidos en quintas del municipio de Santiago.

La detención ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el cruce de las calles Marqués del Huajuco y Marqués del Aguayo, en la colonia Valle del Marqués, al sur de Monterrey.

Los ahora investigados fueron identificados como Jorge Jair O., de 19 años, y un adolescente de 16 años identificado como Anthony.

De acuerdo con el reporte, oficiales que realizaban labores de patrullaje y vigilancia recibieron el aviso sobre un automóvil Volkswagen Jetta rojo, con placas RWL-852-B, que presuntamente había sido utilizado en diversos hechos delictivos y que se desplazaba desde el municipio de Santiago hacia Monterrey.

Tras ubicar la unidad, los policías le marcaron el alto a los ocupantes y lograron interceptarlos metros más adelante.

Durante una inspección, presuntamente les fue asegurada un arma de fuego tipo escuadra, además de nueve bolsas pequeñas que contenían una hierba verde con características similares a la marihuana.

Las primeras indagatorias apuntan a que ambos podrían estar relacionados con una banda dedicada al robo en quintas campestres del municipio de Santiago.

Según la línea de investigación, el grupo presuntamente aprovechaba reuniones o festejos privados para ingresar a los inmuebles y despojar de sus pertenencias a los asistentes, para posteriormente escapar en el vehículo asegurado.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.