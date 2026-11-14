Detienen a menor por robar juguetes en tienda de Monterrey

Detienen a adolescente en Monterrey por robar juguetes y pistas de carreras valuados en más de 12 mil pesos en tienda departamental.

Un adolescente de 17 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalado por robar diversos juguetes y pistas de carreras con un valor de 12 mil 199 pesos, de una tienda departamental ubicada en el Centro de la ciudad.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Padre Mier y Juárez, previo al inicio del Buen Fin.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales recibieron un aviso de la Central de Radio del C4 sobre un robo en proceso, por lo que acudieron al negocio, donde un guardia de seguridad señaló al menor como el presunto responsable.

El vigilante explicó que observó al adolescente tomar varios artículos del área de juguetería y salir del establecimiento sin realizar el pago correspondiente, por lo que lo interceptó y solicitó el apoyo de las autoridades.

Tras la detención, el joven identificado como Mario “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes.