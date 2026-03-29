Detienen a menor por homicidio en San Pedro en menos de 24 horas

El detenido fue identificado como Humberto “N”, quien presuntamente participó en el homicidio registrado un día antes en la colonia San Pedro 400.

Un menor de edad fue detenido como presunto responsable de un homicidio ocurrido en la colonia San Pedro 400, en el municipio de San Pedro Garza García. La captura se realizó en menos de 24 horas, informó la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

¿Dónde y cómo ocurrió la detención?

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se llevó a cabo este sábado sobre la avenida Díaz Ordaz, a la altura del terreno Akra, como resultado de trabajos de inteligencia realizados por las autoridades.

El detenido fue identificado como Humberto “N”, quien presuntamente participó en el homicidio registrado un día antes en la colonia San Pedro 400.

¿Qué le aseguraron al momento de su captura?

Durante la intervención, los elementos de seguridad localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego, la cual presuntamente habría sido utilizada en el hecho delictivo.

Además, también se le aseguraron sustancias ilícitas, las cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su análisis.

El menor será puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Autoridad destaca respuesta inmediata

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García señaló que esta acción forma parte de su estrategia de cero tolerancia ante delitos, así como de la respuesta inmediata para atender hechos de alto impacto.

La corporación reiteró su compromiso de mantener condiciones de seguridad en el municipio mediante operativos y labores de inteligencia.