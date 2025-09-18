Detienen a menor por agredir a alumna en preparatoria

Un estudiante de 17 años fue detenido en la Preparatoria en San Jeronimo, acusado de golpear a una compañera que terminó hospitalizada

Un incidente de violencia escolar registrado en la Preparatoria Técnica Médica de la UANL derivó en la detención de un alumno de 17 años, señalado por agredir físicamente a una compañera dentro del plantel ubicado en la colonia Colinas de San Jerónimo.

De acuerdo con la Policía de Monterrey, los hechos ocurrieron la tarde del lunes cuando personal de vigilancia solicitó apoyo tras reportar una riña en las instalaciones.

Al llegar, los oficiales encontraron a la joven estudiante en el suelo con diversos golpes y escucharon la versión de testigos que identificaban a su agresor.

La víctima, también de 17 años, relató que el compañero la pateó en la cabeza sin razón aparente, lo que provocó su caída y lesiones que ameritaron atención médica.

Paramédicos privados la trasladaron de inmediato al Hospital Universitario, donde permanece internada.

El presunto responsable fue asegurado por los guardias y entregado a la policía a petición de los padres de la afectada.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones municipales y quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.

Este operativo se enmarca dentro de la estrategia de seguridad “Escudo”, implementada por el municipio para reforzar la prevención y respuesta en situaciones de riesgo.