Detienen a menor en vehículo con reporte de robo en Santiago

El detenido, de 16 años, tomó el auto Audi del exterior de un domicilio, sin autorización de su propietario, por lo cual fue reportado a las autoridades

Un adolescente de 16 años fue detenido por policías de Santiago luego de ser sorprendido conduciendo un automóvil Audi que presuntamente había tomado del exterior de un domicilio, sin autorización de su propietario.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, el vehículo sedán, con placas RMF073C, fue detectado por las cámaras de monitoreo del Centro de Inteligencia para la Vigilancia cuando circulaba sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 243.

Al interceptar la unidad, los oficiales solicitaron al conductor la documentación correspondiente, pero el menor reconoció que el automóvil no era de su propiedad.

Minutos después, el dueño del vehículo arribó al sitio y explicó que lo había dejado estacionado frente a su domicilio. Agregó que, mediante las cámaras de seguridad de su vivienda, observó cuando el adolescente abrió el automóvil y se lo llevó.

Ante estos hechos, los policías procedieron al aseguramiento del menor y le dieron lectura de sus derechos como persona detenida por el delito de equiparable al robo de vehículo.

Finalmente, el adolescente fue puesto a disposición del CODE para adolescentes, donde se determinará su situación jurídica.