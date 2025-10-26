Detienen a menor de edad con arma de fuego y droga

Oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando se percataron de una discusión entre dos hombres, de los cuales, uno logró escapar

Un joven de 17 años fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey cuando circulaba a bordo de una bicicleta, luego que presuntamente le encontraran un arma de fuego y sietes envoltorios de hierba verde con las características de la mariguana.

Los hechos ocurrieron en las calles Universo 2000 y 1 de diciembre, en la colonia Luis Echeverría, cuando los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia.

Observaron a dos masculinos discutiendo entre ellos y al ver la presencia de las autoridades emprenden la huida, pero uno de ellos abordó una bicicleta en color rojo.

Posteriormente le realizan una revisión encontrándole en una bolsa tipo “mariconera” un arma de fuego, además de siete envoltorios con hierba verde con las características a la mariguana, por lo que el presunto fue detenido.



Ante lo sucedido, el menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.