Detienen a menor de edad con 80 dosis de droga en Escobedo

Como resultado de trabajos estratégicos de prevención y disuasión delictiva, elementos de Fuerza Civil lograron la detención de un menor de edad en posesión de una cantidad significativa de narcóticos en el municipio de Escobedo.

Los hechos se registraron durante la tarde de este sábado en la colonia Laderas de San Miguel, del citado municipio, donde los oficiales realizaban un despliegue táctico en la zona para detectar actos ilícitos cuando visualizaron al sospechoso en el cruce de las calles Loreto y Privada Poza Rica.

El joven, quien presuntamente se encontraba consumiendo sustancias ilícitas en la vía pública, fue abordado por los uniformados para una revisión precautoria.

Durante la inspección, se le aseguraron al adolescente de 16 años de edad 50 bolsas con hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana, 36 dosis de una sustancia sólida con similitudes al cristal, un cigarrillo artesanal conteniendo la misma hierba verde y dinero en efectivo,

Tras el hallazgo, el menor fue detenido y trasladado de inmediato ante las instancias correspondientes, donde se definirá su situación legal por la posesión de los estupefacientes.