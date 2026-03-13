Detienen a menor con motocicleta robada en operativo de Guadalupe

Por: Jared Villarreal 12 Marzo 2026, 09:17 Compartir

Tras verificar el número de serie, se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo desde el 4 de agosto de 2025 en la colonia La Trinidad, Juárez

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Un menor de 16 años fue detenido luego de ser sorprendido conduciendo una motocicleta con reporte de robo en el municipio de Guadalupe, tras un operativo coordinado por autoridades municipales. El sistema de monitoreo del C4 detectó la circulación de la unidad mediante cámaras inteligentes, por lo que se activó un seguimiento en tiempo real mientras policías realizaban las labores en campo para lograr obtener la detención. La interceptación ocurrió en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Pedro Lambretón, en la colonia Industrias del Vidrio, en los límites con San Nicolas. Tras verificar el número de serie, se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo desde el 4 de agosto de 2025 en la colonia La Trinidad, en el municipio de Juarez. El adolescente, identificado como Rubén “N”, quedó a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable al robo de vehículo.