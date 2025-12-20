Detienen a menor con droga por ataque armado contra adolescente

La autoridad no ha determinado si el atentado fue dirigido directamente contra la víctima o si ésta se encontraba en el lugar de manera circunstancial

Un adolescente de 13 años, detenido recientemente en posesión de droga, es investigado por su presunta participación en la agresión armada en la que resultó gravemente herida una menor de 12 años, identificada como Leydi Guadalupe, en el sur de la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia confirmó que existe una indagatoria abierta en contra del menor, identificado únicamente como Jordan, sin que hasta el momento se haya precisado el lugar ni la fecha exacta de su detención.

De acuerdo con una fuente policial, el adolescente fue asegurado cuando portaba narcóticos, y durante las investigaciones realizadas por detectives de la Policía Ministerial, ya había sido señalado como probable implicado en el ataque a balazos que dejó en estado crítico a la menor.

Los hechos se registraron la noche del martes en el cruce de las calles Valle Redondo y Adolfo López Mateos, en la colonia San Ángel Sur, donde la menor recibió un impacto de bala en la frente.

Debido a la gravedad de las lesiones, la adolescente permanece hospitalizada bajo pronóstico reservado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.