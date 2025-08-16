Detienen a menor con droga; lo investigan por asaltos

Tras un breve rastreo por el área, los uniformados localizaron al menor, quien reaccionó de forma agresiva tanto verbal como físicamente

Un adolescente de 16 años fue detenido en el municipio de Guadalupe por presuntos delitos contra la salud, luego de que policías municipales le aseguraran varias dosis de droga en una plaza pública, según el reporte de las autoridades.

La detención se registró en el cruce de las calles Jiménez de Teúl y Mezquital del Oro, en la colonia Cañada Blanca, luego de que una mujer solicitara apoyo a los oficiales al señalar al joven como la persona que la molestaba en las inmediaciones de un parque.

Tras un breve rastreo por el área, los uniformados localizaron al menor, quien reaccionó de forma agresiva tanto verbal como físicamente. Ante esta situación, se le practicó una inspección precautoria en la que se encontró, en la bolsa trasera derecha de su short, un envoltorio de plástico transparente con 30 dosis de una sustancia con las características del cristal.

De acuerdo con la información oficial, mediante la revisión de fotografías con las que cuenta la Unidad de Análisis de la corporación, el menor coincide físicamente con un sospechoso de al menos siete asaltos a tiendas de conveniencia, como Oxxo y 7-Eleven, cometidos principalmente en los límites de Guadalupe y Apodaca.

El adolescente fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica mientras se continúa con la investigación para determinar su posible participación en los robos señalados.