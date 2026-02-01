Detienen a menor con 219 dosis de droga en Monterrey

La policía realizaba un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al joven con actitud sospechosa y evasiva al percatarse de su presencia

Un menor de edad fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido con 219 envoltorios de sustancias similares a drogas en la zona del Mesón Estrella, en el centro de la ciudad.

La detención de Jair, de 17 años y originario de Puebla, se registró a las 17:00 horas en las calles Ruperto Martínez y Colegio Civil. Elementos de la policía realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al joven con actitud sospechosa y evasiva al percatarse de su presencia.

Hallazgo de diversas sustancias durante la revisión

Durante la inspección de una bolsa color negro que portaba el menor, los oficiales localizaron:

90 envoltorios con hierba verde, con características de mariguana .

con hierba verde, con características de . 73 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra .

con una sustancia sólida similar a la . 41 bolsas transparentes con una sustancia parecida a la droga tipo cristal .

transparentes con una sustancia parecida a la droga tipo . 15 envoltorios con polvo blanco, similar a cocaína.

Debido a lo encontrado, el menor fue detenido de inmediato y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Acciones en el marco de la estrategia Escudo

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y reducir los delitos en la ciudad. La medida busca garantizar espacios más seguros para los residentes y visitantes del centro de Monterrey.

Seguridad y prevención como prioridad en Monterrey

La detención del menor refuerza la labor de la Policía de Monterrey en la vigilancia y prevención de delitos relacionados con drogas. La autoridad local mantiene operativos constantes para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley en la zona urbana.