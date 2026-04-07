Detienen a menor armado y con droga en El Carmen

Al notar la presencia de la autoridad, el menor intentó huir brincando una barda, sin embargo, fue detenido metros más adelante.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un adolescente de 17 años que portaba un arma de fuego y diversas dosis de droga, en el municipio de El Carmen.

¿Dónde ocurrieron los hechos y cómo inició la intervención?

De acuerdo con la ficha informativa, los hechos ocurrieron en la colonia Buena Vista, cuando los oficiales realizaban labores de prevención y recibieron una denuncia anónima sobre un joven armado en la zona.

¿Cómo fue la detención del menor?

Al notar la presencia de la autoridad, el menor intentó huir brincando una barda, sin embargo, fue detenido metros más adelante.

Durante la revisión, los elementos aseguraron un arma corta abastecida, así como 30 envoltorios con hierba con características de la marihuana, 20 dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, dinero en efectivo, instrumentos de pesaje y un dispositivo móvil.

¿Cuál es la situación legal del adolescente?

El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.