Detienen a menor armado tras persecución por vehículo robado

Un menor de edad fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de una persecución derivada del reporte de un vehículo con robo con violencia, en hechos donde presuntamente disparó contra los uniformados y fue sorprendido en posesión de un arma de fuego.

El detenido fue identificado como Bayron, de 15 años de edad, quien enfrenta señalamientos por la presunta portación de arma de fuego y ataque a instituciones públicas.

Hechos en el norte de Monterrey

El aseguramiento se registró alrededor de las 02:00 horas en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Adolfo López Mateos, en la colonia Ferrocarrilera, al norte de la ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación municipal, los elementos realizaban labores de vigilancia preventiva cuando detectaron un Nissan Versa color azul, con placas RPY-436-C, el cual contaba con reporte de robo con violencia ocurrido horas antes en la colonia Valle Morelos.

Disparos durante la persecución

Al marcarle el alto al conductor, este hizo caso omiso y aceleró la marcha, iniciándose una persecución por diversas calles del sector. Durante la huida, desde el interior del automóvil presuntamente se realizaron detonaciones de arma de fuego contra los oficiales, impactando al menos algunos disparos en la unidad policial, sin que se reportaran elementos lesionados.

Ante la agresión, los policías municipales repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos y continuaron con el seguimiento del vehículo.

Choque y aseguramiento del menor

Metros más adelante, el automóvil se impactó contra el muro de una bodega ubicada en el cruce de Bernardo Reyes y López Mateos, lo que obligó a los ocupantes a descender de la unidad. Tras el choque, varios masculinos huyeron corriendo en distintas direcciones.

Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y asegurado en el sitio por los oficiales, mientras que los demás lograron escapar, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta el momento se reporten más detenciones.

Arma asegurada e investigaciones

Durante la revisión de seguridad, los policías localizaron a la altura de la cintura un arma de fuego tipo Glock, calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y ocho cartuchos hábiles, la cual fue asegurada como evidencia.

Asimismo, se informó que el menor cuenta con antecedentes por robo de motocicletas y que, presuntamente, durante la madrugada habría participado junto con otros cómplices en diversos asaltos a negocios en la zona norte del municipio.

Las autoridades municipales continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos ilícitos e identificar a los presuntos cómplices que lograron darse a la fuga. También se analizan cámaras de videovigilancia y otros indicios para robustecer la carpeta de investigación.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación legal y darán seguimiento a las indagatorias.