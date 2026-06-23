Detienen a menor armado durante operativos en Santa Catarina

Policías municipales aseguraron una pistola calibre .40 abastecida con ocho cartuchos útiles a un menor de 15 años, en la colonia Cerro de las Mitras

Un menor de 15 años en posesión de un arma de fuego y un hombre con presunta droga fueron detenidos en hechos distintos por elementos de seguridad en el municipio de Santa Catarina.

La primera detención ocurrió el viernes en la colonia Cerro de las Mitras, donde policías que realizaban recorridos de vigilancia detectaron a dos personas a bordo de una motocicleta mientras aparentemente sostenían una discusión.

Al aproximarse para verificar la situación, los oficiales observaron que uno de los involucrados portaba un arma de fuego y presuntamente amenazaba al conductor de la unidad.

Al notar la presencia de las autoridades, el sospechoso intentó escapar, lo que derivó en una persecución que concluyó metros más adelante con su captura.

El detenido fue identificado con la inicial “N”, de 15 años de edad. Durante la revisión, se le aseguró una pistola calibre .40 abastecida con ocho cartuchos útiles.

En un segundo hecho, registrado en la colonia Cimas del Poniente, un joven fue sorprendido mientras manipulaba un envoltorio con hierba verde y seca con características similares a la marihuana sobre la calle Xochipilli.

De acuerdo con los reportes, al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó ocultar el objeto, por lo que se le realizó una inspección preventiva.

Durante la revisión, fueron localizados cinco envoltorios con hierba con características similares a la marihuana, además de cinco bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia granulada blanca con características propias del narcótico conocido como cristal.

El detenido fue identificado como Tristán “N”, de 20 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados.

Ambos aseguramientos fueron realizados durante los operativos permanentes de prevención y vigilancia implementados por la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina.