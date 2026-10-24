Detienen a Manuel Enrique 'N' por fraude en Proyecto 9

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó una orden de aprehensión en San Pedro relacionada con las denuncias de Proyecto 9.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Manuel Enrique “N” por el delito de fraude, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La persona detenida se encuentra directamente relacionada con diversas denuncias presentadas en el marco del caso de Proyectos 9, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad judicial para la celebración de la audiencia respectiva donde se definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que las autoridades no ofrecieron detalles específicos sobre la mecánica de la captura, limitándose a precisar únicamente que el operativo y detención tuvieron lugar en el municipio de San Pedro Garza García.

Tras el aseguramiento, la dependencia estatal reiteró su compromiso de procurar justicia de manera efectiva, respondiendo a la delincuencia recurrente para contener su escalamiento y consolidar la paz en la entidad.