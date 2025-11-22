Detienen a ladrón serial de tiendas de conveniencia en Guadalupe

Se corroboró que el sujeto coincide con las características físicas de un individuo involucrado en robos a tiendas de conveniencia en el municipio.

Por robos en varias colonias en Guadalupe, un joven de 18 años fue detenido por la policía municipal.

Jackson steven fue interceptado por efectivos de esa corporación en las calles de Guadalupe y Huinala en la colonia Crispín Treviño.

El joven fue interceptado en actitud sospechosa y al ser investigado se presume que participó en varios robos a tiendas de conveniencia.

Trascendió que el joven fue captado por cámaras de seguridad en varios de los establecimientos

En un robo donde presuntamente participó fue en la colonia Niños Héroes de donde se apoderó de dinero en efectivo y mercancía.

En base a las imágenes captadas por el circuito cerrado las características coinciden con el sujeto que operó en ese lugar.

El detenido es investigado dentro de una carpeta que es integrada por el ministerio público.