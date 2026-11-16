Elementos de la policía municipal capturaron al sospechoso vinculado con el atraco perpetrado contra un establecimiento comercial.

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Un presunto implicado en el robo a un negocio de comida fue detenido por elementos de las Unidades de Investigación Criminal y Análisis de la Policía de Guadalupe.

Tras realizar las indagatorias correspondientes, Cristian Enrique, de 30 años y alias “El Llantitas”, fue ubicado y capturado en el estacionamiento de un centro comercial situado en la colonia Fuentes de Guadalupe, donde los oficiales le aseguraron 10 dosis de cristal, 2 dosis de cocaína, 35 dosis de cocaína en piedra, 1 báscula gramera y un automóvil Honda Civic modelo 2005 de color plateado.

Antecedentes del atraco al restaurante

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron durante la madrugada del 12 de noviembre en el restaurante Hacheez Burgers, ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos, en la colonia Sierra Morena. Al denunciar el atraco, el propietario informó que los presuntos responsables forzaron una puerta principal, sustrajeron una televisión y robaron 5 mil 354 pesos en efectivo del área de cajas.

A partir de la denuncia, las áreas de Investigación Criminal y Análisis revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento y de comercios aledaños, lo que permitió identificar a dos participantes y rastrear el automóvil Honda Civic plateado utilizado para su traslado.

Dicho seguimiento tecnológico facilitó la localización del sospechoso, quien, junto con el vehículo y los indicios asegurados, quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.