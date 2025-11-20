Detienen a ladrón de autopartes en San Nicolás; hay 11 afectados

El sospechoso de apoderó de 23 espejos retrovisores con un valor aproximado a los 70 mil pesos en la colonia Hacienda Los Morales 2º sector

Elementos de la Policía de San Nicolás detuvo y puso a disposición a un sujeto de 53 años por posesión de drogas y que al momento de su arresto conducía un automovil utilizado durante el robo de autopartes contra 11 vehículos.

Con apoyo de testimonios y datos proporcionados por los afectados de estos robos cometidos el pasado 17 de Noviembre en la colonia Hacienda Los Morales 2º sector, se obtuvo el perfil del delincuente y las característica de vehículo utilizado, logrando registrar en el sistema de alertas las placas del auto.

Cerca 01:36 horas el sistema monitoreo del C4 de San Nicolás alerto la presencia del vehículo Tsuru blanco con placas SSA 481 B círculando sobre Nogalar y Angeles por lo cual es interceptado en el cruce de Antiguo Camino Apodaca y Conductores, en la colonia Constituyentes de Querétaro 1 sect.

Al inspeccionar al conductor se le encontraron 06 bolsas de plástico transparentes anudadas en su interior sustancia granulada de color blanco con las características de la droga conocida como cristal por lo cual fue detenido y el vehículo a disposición de Ministerio Público.

Así mismo en el interior del vehículo se encontraban diversas autopartes las cuales el conductor no sabe decir su procedencia por lo que se dejaron en el interior pasando tambien a disposición .

El sospechoso de apoderó de 23 espejos retrovisores con un valor aproximado a los 70 mil pesos.