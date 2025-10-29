Detienen a 'La Rana' por robo con violencia en Santiago

El sospechoso fue identificado como Adrián 'N', quien fue ubicado sobre la carretera a la Cola de Caballo, a la altura de la comunidad El Cercado

Un hombre apodado “La Rana” fue detenido en el municipio de Santiago, Nuevo León, acusado de haber asaltado con violencia a un ciudadano que realizaba ejercicio en la vía pública.

El sospechoso fue identificado como Adrián “N”, de 38 años de edad, quien fue ubicado sobre la carretera a la Cola de Caballo, a la altura de la comunidad El Cercado. Su arresto se concretó luego de varios días de labores de investigación que permitieron confirmar su paradero y relación con un robo cometido el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con las indagatorias, esa mañana la víctima caminaba por el sendero conocido como camino a Los Aguirre cuando fue interceptada por un hombre que, portando un cúter, le exigió sus pertenencias mientras lo amenazaba con herirlo. Temiendo por su integridad, el afectado entregó su teléfono celular y 170 pesos en efectivo, tras lo cual el agresor huyó hacia una zona despoblada.

El ciudadano presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Gracias a la descripción proporcionada y al seguimiento de la denuncia, se logró identificar al presunto responsable, quien ya contaba con antecedentes por delitos similares.

Tras su detención, “La Rana” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará el proceso por el delito de robo con violencia.