Detienen a jóvenes por grafitear propiedad ajena en Monterrey

Los uniformados municipales acudieron de inmediato, encontrando a la pareja rayando el inmueble, asegurándoles dos latas de aerosol con pintura

Una pareja que grafitera a una pared en el centro de la ciudad fue detenida por policías de Monterrey La detención de Josué, de 26 y Berenice, de 25 ocurrió durante la

Madrugada del jueves en el cruce de las calles Rayón y Espinoza. La pareja utilizaba pintura en aerosol para pintar una barda en ese sector del centro de Monterrey. Al ser captados por una cámara, uniformados llegaron hasta el

Lugar y lograron su detención. Ambos fueron trasladados a las celdas municipales y puestos a disposición de un juez cívico.