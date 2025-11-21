Info 7 Logo
Detienen a jóvenes por grafitear propiedad ajena en Monterrey

Por: INFO 7

20 Noviembre 2025, 07:58

Los uniformados municipales acudieron de inmediato, encontrando a la pareja rayando el inmueble, asegurándoles dos latas de aerosol con pintura

Una pareja que grafitera a una pared en el centro de la ciudad fue detenida por policías de Monterrey

La detención de Josué, de 26 y Berenice, de 25 ocurrió durante la
Madrugada del jueves en el cruce de las calles Rayón y Espinoza.

La pareja utilizaba pintura en aerosol para pintar una barda en ese sector del centro de Monterrey.

Al ser captados por una cámara, uniformados llegaron hasta el
Lugar y lograron su detención.

Ambos fueron trasladados a las celdas municipales y puestos a disposición de un juez cívico.

