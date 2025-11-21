Detienen a jóvenes por grafitear propiedad ajena en Monterrey

Una pareja que grafitera a una pared en el centro de la ciudad fue detenida por policías de Monterrey
La detención de Josué, de 26 y Berenice, de 25 ocurrió durante la
Madrugada del jueves en el cruce de las calles Rayón y Espinoza.
La pareja utilizaba pintura en aerosol para pintar una barda en ese sector del centro de Monterrey.
Al ser captados por una cámara, uniformados llegaron hasta el
Lugar y lograron su detención.
Ambos fueron trasladados a las celdas municipales y puestos a disposición de un juez cívico.