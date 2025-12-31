Detienen a jóvenes por grafitear banquetas en centro de Monterrey

Por presuntamente realizar graffiti sobre la banqueta, dos jóvenes fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad.
Los hechos se registraron a las 22:30 horas, en Francisco I. Madero y Juan Méndez, donde fueron capturados Johan Asaf H., de 19 años y José Manuel H., de 23 años de edad.
Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del sistema de monitoreo del C4 les reporta a dos personas pintando graffiti sobre la banqueta, con el emblema “Dinastía”.
Los uniformados municipales acudieron de inmediato, encontrando a los hombres en el momento que realizaban las pintas, asegurándoles cuatro latas de aerosol con pintura, siendo detenidos.
Los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.